Силы ПВО за ночь сбили над Россией 186 БПЛА

В период с 22:00 мск 27 апреля до 7:00 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 186 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Источник: РИА "Новости"

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет. В Ростовской области уничтожен беспилотник в Каменском районе, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше