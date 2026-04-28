Житель Нижнего Тагила устроил пьяный дебош у ПВЗ и заплатил компенсацию

Тагильчанина наказали за пьяный дебош у ПВЗ.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле мужчина устроил пьяный дебош у двух пунктов выдачи заказов. Инцидент произошел летом 2025 года. Дебошир намеренно повредил вывеску и световую табличку маркетплейсов Ozon и Wildberries.

— Имущество утратило функциональность и потребовало полной замены. Факт причинения ущерба был подтвержден материалами проверки, видеозаписью происшествия, а также документами, подтверждающими расходы на восстановление поврежденного имущества, — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Мужчина полностью признал свою вину и пообещал возместить причиненный ущерб, однако так и не сделал этого. В связи с этим, предприниматель обратился в суд с иском. Его требования были полностью удовлетворены.

В результате с дебошира взыскали 75 тысяч рублей компенсации материального ущерба и сумму госпошлины. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

