Сотрудница ПВЗ под Воронежем пойдет под суд за подмены дорогостоящей техники

В Лискинском районе сотрудница пункта выдачи заказов мошенничала на рабочем месте. Женщина систематически подменяла дорогое оборудование и гаджеты на дешевые аналоги, надеясь, что разницу никто не заметит. Общая стоимость похищенного имущества исчислялась сотнями тысяч рублей, а среди самых больших подмен — профессиональные тепловизоры и флагманский смартфон. Об этом 27 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.
В ноябре 2025 года она воспользовалась заказом своего знакомого. Узнав, что тот планирует отказаться от тепловизионных прицелов стоимостью 133 тысячи рублей, сотрудница заменила товар на личный цифровой монокуляр. Позже аналогичным образом из ПВЗ пропал еще один прицел за 131 тысячу рублей — вместо него в заводскую упаковку отправился домашний комбинированный прицел-монокуляр злоумышленницы.
В декабре подсудимая переключилась на мобильную электронику, оформив заказ на три смартфона Samsung разной ценовой категории. Она вытащила из коробки топовую модель стоимостью более 91 тысячи рублей и подложила в нее бюджетный телефон из этого же заказа за 9 тысяч. «Пустышку» она вернула на склад как невыкупленный товар.
Женщину признали виновной, ущерб она возместила. Суд назначил ей штраф в размере 20 000 рублей.