В Тарасовском районе у пенсионера нашли запрещённые вещества

Также изъяли приспособления для употребления наркотиков.

Полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений в Тарасовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В доме 63-летнего местного жителя оперативники обнаружили 27 кустов конопли и 38,1 грамма марихуаны. Также изъяли приспособления для употребления наркотиков.

Задержанный пояснил, что выращивал коноплю и хранил марихуану для личного использования — якобы чтобы снимать боли при артрите по ночам. При этом добровольно сдавать запрещённые вещества он не планировал.

В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков и по ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное выращивание наркосодержащих растений.

В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.