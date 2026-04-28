В Тарасовском районе у пенсионера нашли запрещённые вещества

Полицейские пресекли незаконное выращивание наркосодержащих растений в Тарасовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
В доме 63-летнего местного жителя оперативники обнаружили 27 кустов конопли и 38,1 грамма марихуаны. Также изъяли приспособления для употребления наркотиков.
Задержанный пояснил, что выращивал коноплю и хранил марихуану для личного использования — якобы чтобы снимать боли при артрите по ночам. При этом добровольно сдавать запрещённые вещества он не планировал.
В отношении мужчины возбудили два уголовных дела: по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотиков и по ч. 1 ст. 231 УК РФ — незаконное выращивание наркосодержащих растений.
В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.