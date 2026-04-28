КНБ накрыл «гнездо» телефонных мошенников в Алматы

АСТАНА, 28 апр — Sputnik. Комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности преступной группы в Алматы, причастной к телефонному мошенничеству.
«Злоумышленники создали условия для международных звонков из-за рубежа казахстанским абонентам в обход операторов связи», — говорится в сообщении.
В частности, через подставные юридические лица были образованы виртуальные телефонные станции, приобретались местные мобильные номера и использовались вредоносные программы, рассказали в КНБ.
«Посредством указанной схемы осуществлено более 4 млн звонков и нанесен ущерб операторам связи на сумму более 15 млн тенге ($32,6 тысячи)», — указывается в сообщении.
При обысках, добавили в комитете, изъяты технические средства и иные вещественные доказательства.
Расследование продолжается.