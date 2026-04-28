Видео с оскорблением иконы и верующих проверят следователи в Красноярске

В Красноярске следователи проверят видео с мужчиной, который оскорбительно высказался об иконе и бросил её на пол. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
Отмечается, что видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах мужчина нецензурно отзывается об иконе православного святого, а затем бросает её на пол автомобиля.
В ведомстве уточнили, что в ходе мониторинга интернет-пространства был выявлен ролик, на котором зафиксированы противоправные действия, оскорбляющие религиозные чувства верующих. По данному факту проводится проверка.
