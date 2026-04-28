До 14 выросло число погибших при столкновении поездов в Индонезии

Как сообщает Reuters, спасательная операция на путях продолжается. Специалисты используют угловые шлифовальные машины, чтобы вскрыть металлоконструкции и добраться до людей, которые все еще остаются заблокированными в вагонах.
Поезда столкнулись вечером 27 апреля в городе Бекаси. По предварительным данным, пригородный состав сначала столкнулся с выехавшим на пути такси, после чего в него врезался поезд дальнего следования. Наиболее серьезные повреждения получил вагон, предназначенный для женщин.
Президент Индонезии Прабово Субианто признал, что большая часть железнодорожной сети находится в плохом состоянии. Он заявил, что согласовал строительство путепровода над путями для разгрузки трафика и пообещал, что причины столкновения будут расследованы.