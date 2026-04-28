Бегство не спасло — экс-замглавы «Мособлгаза» Чернов арестован заочно

Как стало известно «Коммерсанту», Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего заместителя генерального директора «Мособлгаза» Дмитрия Чернова, обвиняемого в серии коррупционных преступлений.
По версии следствия, фигуранту вменяют пять эпизодов получения взяток за ускоренное подключение предприятий к газовым сетям и увеличение объемов потребления топлива. Он находится за пределами России и объявлен в розыск.
Основанием для уголовного преследования стали показания бывшего начальника управления развития газовых сетей Натальи Сенаторовой. Ранее она была заключена под стражу, однако затем суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.
Сенаторова признала вину и заключила досудебное соглашение. В ходе следствия она сообщила о дополнительных эпизодах передачи денежных средств руководству за содействие в оформлении документов и подключении к газораспределительным сетям.
По данным следствия, с марта 2023 года по июль 2025 года через посредников было получено более десяти взяток на сумму свыше 9 млн рублей. В схеме также участвовала подчиненная фигурантки.
Показания Сенаторовой легли в основу дела в отношении руководителя направления по работе с ключевыми клиентами Владимира Сушанина. Ему предъявлено обвинение в трех эпизодах дачи взяток. После неявки на допрос суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
Ранее он дал признательные показания по двум эпизодам, однако не согласился с третьим. По его позиции, личной выгоды он не получал.
Решение о смягчении меры пресечения Сенаторовой суд связал с ее сотрудничеством со следствием, а также наличием на иждивении пожилой матери-инвалида.
В отношении Дмитрия Чернова заочное привлечение в качестве обвиняемого было оформлено 18 марта. Ему инкриминируются четыре эпизода получения взяток в крупном размере и один — в особо крупном. Суммы составляют от 100 тыс. до 1 млн рублей.
После этого следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте, которое было удовлетворено. Это решение позволяет запустить процедуру международного розыска. Постановление обжаловано защитой.
Расследование продолжается. По данным следствия, в деле фигурируют 15 человек — сотрудники «Мособлгаза» и представители коммерческих структур. Им вменяются получение и дача взяток, а также посредничество.
