Склад в Тульской области загорелся на площади 2800 «квадратов»

Ранее пожар произошел в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание унесло жизни пяти человек. По факту трагедии завели уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — бывшего артиста цирка Евгения Чернова. Мужчина уснул в квартире с непотушенной сигаретой, после чего начался пожар. Фигуранта отправили в СИЗО.