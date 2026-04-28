Склад в Тульской области загорелся на площади 2800 «квадратов»

В Тульской области произошел крупный пожар на складе, площадь возгорания достигла 2800 квадратных метров. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в МЧС.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На место направлены дополнительные силы пожарных.
Очевидцы сообщают о густом столбе дыма, который поднимается над горящим зданием, передает канал МЧС в МАКС.
Ранее пожар произошел в жилом доме на Николоямской улице в Москве. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание унесло жизни пяти человек. По факту трагедии завели уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемого — бывшего артиста цирка Евгения Чернова. Мужчина уснул в квартире с непотушенной сигаретой, после чего начался пожар. Фигуранта отправили в СИЗО.