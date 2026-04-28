Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный виновник ДТП ударил по лицу фельдшера скорой помощи в Красноярске

Нетрезвый водитель в присутствии полицейских, которые оформляли протокол о дорожно-транспортном происшествии в Красноярске, ударил женщину — фельдшера скорой помощи.

Источник: Российская газета

Авария произошла на улице Шумяцкого. Сотрудники Госавтоинспекции заметили у виновника ДТП признаки опьянения и пригласили водителя в служебную машину для освидетельствования.

Пока полицейские составляли протокол, к их автомобилю подошла медработница, чтобы уточнить состояние водителя. «В этот момент он ударил женщину по лицу», — рассказали в региональном управлении МВД.

Полицейские надели на агрессивного мужчину наручники и доставили его в отдел. Фельдшер попросила привлечь хулигана к ответственности. По факту побоев проводится проверка.