В Хабаровском крае выявлено более 300 нарушений трудового законодательства

По статистике прокуратуры Хабаровского края, за 2026 год в регионе выявили свыше 300 нарушений в сфере охраны труда и производственного травматизма. Надзорное ведомство привлекло 32 человека к административной и дисциплинарной ответственности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Особое внимание, как подчеркивают в пресс-службе прокуратуры, уделяется производственным травмам. В этом году подано 7 исков о компенсации пострадавшим морального ущерба на сумму 8,5 миллиона рублей.
В 2025-м было 28 таких заявлений с требованиями о выплате 27 миллионов рублей. Выиграть удалось 18 дел на сумму 6 миллионов рублей. Денежные средства поступили на счета истцов.