Российские силы ПВО уничтожили за ночь 186 дронов ВСУ над регионами страны

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 186 дронов ВСУ за ночь 28 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве добавили, что российские военные били беспилотники противника в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областях, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли массированный удар по Севастополю ночью 26 апреля. Власти города заранее приняли необходимые меры предосторожности и указали обклеить бронепленкой окна на некоторых зданиях.
Ранее военный эксперт Рамм заявил, что ВСУ испытывают проблемы из-за недостатка людей и дронов. Хотя медийная картинка, которую пытается создать Киев, полна «побед и достижений».