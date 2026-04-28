В Красноярске изъяли нелегальную никотиновую продукцию на 2,5 миллиона рублей

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированную никотиносодержащую продукцию общей стоимостью в 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в краевом МВД, нелегальный товар нашли в торговой точке, которая принадлежит 46-летнему бизнесмену.

Во время проверки выяснилось, что на продукции не было обязательных маркировок. На индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Красноярске завели уголовное дело после нападения на съемочную группу программы «Проверка» телеканала ТВК — журналисты готовили сюжет о частном детском саде, который находится на проспекте Свободный.