В Красноярске изъяли нелегальную никотиновую продукцию на 2,5 миллиона рублей

В Красноярске полицейские изъяли из незаконного оборота немаркированную никотиносодержащую продукцию общей стоимостью в 2,5 миллиона рублей. Как сообщили в краевом МВД, нелегальный товар нашли в торговой точке, которая принадлежит 46-летнему бизнесмену.
Во время проверки выяснилось, что на продукции не было обязательных маркировок. На индивидуального предпринимателя завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
Расследование продолжается.
