Под Воронежем 18-летнюю курьершу мошенников из Татарстана оставили в СИЗО

Грибановский районный суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей для 18-летней девушки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, юная жительница Республики Татарстан выполняла роль курьера в преступной схеме похищения денег у женщины из района. Сумма ущерба составила 1 450 000 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 27 апреля.
Напомним, в феврале мошенники связались с потерпевшей по телефону, один из звонивших представился адвокатом, а другой — сотрудником правоохранительных органов. Жертву запугали возможным привлечением к уголовной ответственности и убедили, что для спасения ситуации и «декларации» денежных средств необходимо срочно передать всю наличность доверенному лицу.
Обвиняемая, действуя по указанию своих кураторов, специально прибыла в поселок Грибановский и пришла прямо домой к обманутой женщине. Получив пакет с деньгами, девушка скрылась, однако вскоре ее задержали.
На данный момент подельники курьера не установлены, а сама фигурантка дела будет дожидаться суда под арестом. Постановление о продлении стражи еще может быть обжаловано.
Кстати, ранее в Россошанском районе полицейские задержали 22-летнюю жительницу Республики Татарстан, которую тоже подозревают в пособничестве мошенникам.