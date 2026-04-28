Под Воронежем 18-летнюю курьершу мошенников из Татарстана оставили в СИЗО

Грибановский районный суд продлил еще на два месяца срок содержания под стражей для 18-летней девушки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, юная жительница Республики Татарстан выполняла роль курьера в преступной схеме похищения денег у женщины из района. Сумма ущерба составила 1 450 000 рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 27 апреля.