Учитель математики подрался с шестиклассником на уроке в Междуреченске Кемеровской области. Об этом во вторник, 28 апреля, пишет RT.
По данным источника, конфликт начался еще две недели назад, когда школьник оскорбил педагога. Утверждается, что после этого учитель перестал его пускать на свои занятия. 27 апреля подросток пришел на урок и заявил, что хочет учиться.
Журналисты связались с педагогом, но он отказался от комментариев. Директор школы Владимир Квашин сообщил, что сейчас там собирают объяснительные.
— Будем беседовать с родителями и этим школьником. К сожалению, сейчас дети такие острые на язык. Могут и на перемене гадости исподтишка сказать, и на улице. Разбираемся, как и что там было. В отношении учителя на время проверки я решение принял. Какое? Говорить не стану, — заявил Квашин.
СК по региону начал проверку по статьям о халатности и о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщается в публикации.
Учитель и ученик подрались в одной из школ в Бурятии. Дети завели педагога в раздевалку и стали его душить. Мужчина начал отбиваться, в итоге один из ребят сломал кисть. Учителя отстранили от работы. Другие сотрудники школы считают, что он стал жертвой провокации и травли. Возбуждено уголовное дело. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.