В Перми машина врезалась в остановку, пострадали четыре человека

Утром 28 апреля автомобиль Renault Duster врезался в автобусную остановку на улице Муромской в Перми. Об этом сообщает ТАСС.
При этом ДТП пострадали четыре человека. Трое из них находились на остановке и еще один травмированный — водитель иномарки. Им всем оказана медицинская помощь.
В региональном минздраве сообщили «РГ», что трое пострадавших были доставлены в травмпункт, еще один проходит осмотр в больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
На месте происшествия сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.