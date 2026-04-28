МВД предупредило о мошенничестве с использованием рекламы в мобильных играх

В качестве примера ведомство привело случай с жительницей Биробиджана, которая во время игры на смартфоне увидела всплывающее окно. Реклама обещала легкий заработок «в рамках госпрограммы». Женщина ввела свои данные, и ей под видом консультанта позвонил мошенник. Жертву убедили внести деньги через банкомат, а также уговорили ее потратить средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога. Ущерб превысил 4 млн руб., также был взломан ее аккаунт на «Госуслугах».