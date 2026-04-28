Долги растут — на Исинбаеву подали в суд за коммуналку

На двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву подан иск из-за долгов по оплате коммунальных услуг, сообщает Life.
По имеющимся данным, спортсменка, проживающая с семьей в Испании, на протяжении нескольких лет не оплачивает счета за квартиры в Москве. Общая сумма задолженности по двум объектам достигла 440 тысяч рублей.
Одновременно возникли и налоговые претензии. Федеральная налоговая служба выставила счет на 920 тысяч рублей. Ранее в отношении спортсменки уже применялись ограничения по банковским счетам из-за неуплаты, тогда сумма задолженности составляла 1,5 миллиона рублей, и на ее погашение потребовалось около двух месяцев.
В случае дальнейшего роста долгов не исключается повторное введение ограничений по счетам.
Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом — она выигрывала Игры в 2004 и 2008 годах, а также становилась бронзовым призером Олимпиады 2012 года.
