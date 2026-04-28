В Белгородской области три мирных жителя погибли при атаке ВСУ

«Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Ещё трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения», — написал Гладков в канале на платформе «Макс».
Он отметил, что в селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина погиб из-за удара по легковому автомобилю.
Кроме того, в селе Бобрава Ракитянского округа в результате атаки на автомобиль также погибли мужчина и женщина, их сына доставили в больницу.
Гладков добавил, что еще один автомобиль был атакован в хуторе Красиво Борисовского округа, ранены муж с женой, их доставляют в больницу.
