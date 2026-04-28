В Красноярском крае из-за паводков закрывают автодороги

На утро 28 апреля в Красноярском крае из-за паводков закрыли движение на четырех трассах. Как сообщили в КрУДоре, речь идет про дороги, которые находятся в Ачинском и Козульском округах.
В связи с переливом воды через проезжую часть из-за активного таяния снега проезд закрыли:
— на 45-м километре Байкал — Слабцовка;
— на 20-м километре Козулька — Жуковка;
— на 31-м километре Новоникольск — Кытат;
— на 11-м километре Большой Улуй — Турецк — Новая Еловка.
Специалисты следят за уровнем воды, на трассах установили сигнальные столбики и дорожные знаки. Участки приведут после завершения паводков.