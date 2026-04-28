На фармзаводе в Японии произошёл взрыв, есть пострадавшие

Пять человек получили травмы и были экстренно доставлены в больницы. Медики оценивают состояние как тяжёлое у двух пострадавших. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и спасательные службы. Они занимаются ликвидацией последствий и проверкой территории. Причины взрыва сейчас устанавливаются. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.