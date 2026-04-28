Суд перенес рассмотрение иска об изъятии имущества бывшего вице-губернатора Приморья

Эдуард Портнов занимал пост вице-губернатора Приморья с июня 2016 по октябрь 2017 года. Он отвечал за градостроительство, региональный государственный строительный надзор и контроль в области долевого строительства. Господин Портнов был уволен после проверки крупных строек во Владивостоке врио губернатора региона Андреем Тарасенко. «Решение об отставке было принято в связи с несоответствием ожиданиям: за отсутствие динамики по стройкам и полное отсутствие контроля», — приводил «Интерфакс» слова пресс-секретаря врио главы региона Олеси Ясевич.