В Подмосковье задержали курьеров, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей

В Подмосковье задержали трех курьеров, подозреваемых в участии в мошеннической схеме с ущербом около 70 миллионов рублей, сообщила представитель МВД Татьяна Петрова. По ее словам, злоумышленники действовали под видом проверки счетчиков через домовые чаты.
Она отметила, что одной из жертв стала 68-летняя женщина, получившая сообщение с ссылкой, после перехода по которой ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником казначейства. Под предлогом необходимости декларирования средств ее убедили передать деньги курьерам.
По данным полиции, сначала потерпевшая передала пять миллионов рублей, затем сняла со счетов и передала еще 35 миллионов, а позже — 30 миллионов через другого посредника. После этого женщина осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы.
Петрова добавила в МАКС, что задержанные выполняли роль курьеров и, по их словам, сами были введены в заблуждение. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Другой курьер, работавший на мошенников, забрал 7,1 миллиона рублей у пенсионерки в Москве. Злоумышленника удалось поймать. Он признался, что успел перевести деньги соучастникам. В отношении курьера завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО.