Рост на 200%: Клещи в России взбесились и начали массово кусать людей — на холод и снег им наплевать

Ранее в Омске подросток попал в реанимацию с диагнозом «клещевой энцефалит» после того, как в мае 2025 года его одновременно укусили два клеща. Болезнь протекала тяжело, пациенту потребовалась искусственная вентиляция лёгких и лечение в стационаре. Парня выхаживали с мая по декабрь, после чего перевели на реабилитацию.