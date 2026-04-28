Силы ПВО за ночь сбили 20 беспилотников над Севастополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Военные отразили три атаки ВСУ на Севастополь за минувшую ночь, сбито 20 БПЛА, никто из людей не пострадал, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

«За минувший вечер и ночь на Севастополь было 3 атаки ВСУ. Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили все 3 атаки. Всего было сбито 20 БПЛА в районе мыса Херсонес, Омеги и Северной стороны, Инкермана и Балаклавском районе», — написал Развожаев в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, никто из людей не пострадал.

