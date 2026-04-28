Три человека погибли в результате беспилотной атаки на Белгородскую область

Украинская армия атаковала беспилотниками несколько округов Белгородской области, в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, еще три человека пострадали — среди них есть подросток 16-ти лет.
— Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Еще трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения, — написал Гладков в своем канале в МАКС.
До этого женщина погибла при атаке украинских БПЛА на город Елец Липецкой области. Еще пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы.
24 апреля пассажирка погибла, водитель получил ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на автомобиль в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области.