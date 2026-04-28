Трое мирных жителей стали жертвами атаки БПЛА в Белгородской области

Белгородская область пережила серию ударов беспилотников, повлекшую человеческие жертвы. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаки зафиксированы сразу в нескольких муниципальных округах.

Источник: Life.ru

В Шебекинском округе удар пришёлся на легковой автомобиль в селе Вознесеновка. Мужчина, находившийся внутри транспортного средства, скончался от полученных травм на месте происшествия.

Трагедия произошла и в селе Бобрава Ракитянского округа. Дрон поразил машину, в которой передвигалась семья. Супруги погибли до прибытия медиков, а их 16-летний сын с баротравмой был экстренно госпитализирован.

Ещё одно нападение случилось в хуторе Красиво Борисовского района. Очередной летательный аппарат атаковал машину с мужем и женой. Оба пострадавших получили множественные осколочные ранения и были направлены в областную клиническую больницу.

«Три мирных жителя погибли в результате атак беспилотников ВСУ. Ещё трое, в том числе 16-летний юноша, получили различные ранения», — заявил губернатор.

Глава региона выразил соболезнования семьям погибших. Сейчас врачи продолжают оказывать необходимую помощь выжившим, состояние которых оценивается специалистами как требующее квалифицированного вмешательства.

Ранее в селе Волчья Александровка Белгородской области под удар беспилотника попал автомобиль. Мужчину с баротравмой, травмой живота и переломом ноги на скорой увезли в Валуйскую районную больницу. Всего во время атаки на Белгородскую область пострадали ещё четыре мирных жителя.

