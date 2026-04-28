Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске водитель, сбивший насмерть мальчика, осужден на 8 лет

В Хабаровске вынесен приговор водителю, сбившему насмерть десятилетнего мальчика. Он отправится в колонию на восемь лет.

В Хабаровске вынесен приговор водителю, сбившему насмерть десятилетнего мальчика. Он отправится в колонию на восемь лет.

Как сообщили в прокуратуре региона, 39-летний мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека.

Установлено, что горожанин сел за руль пьяным. 20 декабря он ехал по улице Тихоокеанской на высокой скорости, отвлекся на телефон и не успел затормозить, когда выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился ребенок. Он сбил мальчика, не стал оказывать ему помощь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти школьника не смогли.

Суд вынес вердикт — восемь лет лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 5 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.