В Хабаровске водитель, сбивший насмерть мальчика, осужден на 8 лет

Установлено, что горожанин сел за руль пьяным. 20 декабря он ехал по улице Тихоокеанской на высокой скорости, отвлекся на телефон и не успел затормозить, когда выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился ребенок. Он сбил мальчика, не стал оказывать ему помощь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти школьника не смогли.