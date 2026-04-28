В Хабаровске водитель, сбивший насмерть мальчика, осужден на 8 лет

В Хабаровске вынесен приговор водителю, сбившему насмерть десятилетнего мальчика. Он отправится в колонию на восемь лет.
Как сообщили в прокуратуре региона, 39-летний мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель человека.
Установлено, что горожанин сел за руль пьяным. 20 декабря он ехал по улице Тихоокеанской на высокой скорости, отвлекся на телефон и не успел затормозить, когда выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился ребенок. Он сбил мальчика, не стал оказывать ему помощь и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти школьника не смогли.
Суд вынес вердикт — восемь лет лишения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 5 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил.