В Подмосковье задержали курьеров мошенников, забравших у пенсионерки 70 млн рублей

По данным ведомства, 68-летней женщине в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики. Она перешла по ссылке, после чего ей позвонили якобы от имени казначейства. Мошенник заявил о необходимости декларирования денежных сумм свыше 100 тыс. руб. Следуя его указаниям, пенсионерка отдала подошедшей к ее дому женщине 5 млн руб. Впоследствии женщину убедили снять деньги с банковских счетов и передать мужчине-курьеру 35 млн руб., а через несколько дней — еще 30 млн руб. другой пожилой гражданке.