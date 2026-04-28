Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей домов у НПЗ эвакуируют: что известно ситуации в Туапсе после атаки БПЛА

В Туапсе введены экстренные меры безопасности после атаки беспилотных летательных аппаратов. В результате налёта на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) начался крупный пожар.

Источник: Life.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально подтвердил факт происшествия. На месте работают оперативные службы: к тушению огня привлечены 164 человека и 46 единиц спецтехники. По словам главы региона, группировка сил будет увеличена для максимально быстрой ликвидации возгорания.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко доложил губернатору о начале эвакуации жителей домов, которые находятся в непосредственной близости к предприятию. Для граждан развёрнут пункт временного размещения, который базируется в местной школе № 6.

«Прошу жителей сохранять спокойствие и следовать всем рекомендациям экстренных служб», — подчеркнул Кондратьев в своём Telegram-канале.

Ситуация находится под постоянным контролем региональных и муниципальных властей. Информация о пострадавших и масштабах ущерба уточняется.

Напомним, в Туапсе произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе после инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Причиной возгорания стало падение обломков БПЛА на территорию предприятия. Огнём был охвачен один из объектов НПЗ. Пострадавших в результате происшествия нет.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше