За ночь в Севастополе сбили 20 БПЛА после трёх атак ВСУ, пострадавших нет

В Севастополе в течение ночи отразили несколько воздушных атак, в ходе которых были уничтожены десятки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём канале в MAX.

За вечер и ночь было зафиксировано три попытки атаки со стороны ВСУ на Севастополь. Все они были отражены силами противовоздушной обороны и мобильных групп. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в ходе работы ПВО было сбито 20 беспилотников. Инциденты происходили в разных районах города и окрестностей.

В числе упомянутых зон — район мыса Херсонес, Омеги, Северной стороны, а также Инкерман и Балаклавский район. Отмечается, что в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что в Севастополе после массированной атаки, произошедшей в ночь на 26 апреля, зафиксированы повреждения одного из городских символов. Речь идёт об обелиске «Городу-герою Севастополю», который пострадал в результате удара.

