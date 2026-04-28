При атаках БПЛА ВСУ на Белгородскую область погибли три мирных жителя

В результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородскую область погибли три мирных жителя, еще трое, включая 16-летнего подростка, получили ранения. Об этом во вторник в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекинском округе при ударе беспилотника по легковому автомобилю погиб мужчина. В Ракитянском округе жертвами атаки дрона на машину стали мужчина и женщина. Их 16-летний сын получил баротравму. Ребенок был доставлен в детскую областную клиническую больницу.
В Борисовском округе в результате удара ранены супруги. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины и головы, женщина — множественные слепые осколочные ранения спины и проникающие ранения поясничной области. Пострадавшие госпитализированы.
Украинские боевики практически ежедневно наносят удары беспилотниками по приграничным и другим регионам России. Целями атак становятся объекты гражданской инфраструктуры и жилые кварталы. Как писал KP.RU, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получает оперативные сводки о каждой попытке киевского режима атаковать российские регионы несколько раз в сутки, а при необходимости — в любое время дня.