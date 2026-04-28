Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области пьяный водитель устроил смертельное ДТП при погоне

В результате погиб один из его пассажиров.

Источник: Om1 Омск

В Омской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием нетрезвого водителя. Авария произошла в рабочем посёлке Полтавка.

По данным полиции, сотрудники ДПС заметили автомобиль «Хонда», водитель которого нарушал правила дорожного движения. На требования остановиться он не отреагировал, увеличил скорость и попытался скрыться. Началось преследование.

На 138 километре трассы Бакбасар — Шербакуль — Полтавка водитель не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В салоне находились два пассажира. Оба получили травмы и были доставлены в больницу, однако позже один из них скончался.

Освидетельствование показало, что 38-летний водитель был пьян — уровень алкоголя составил 1,120 мг на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека. Кроме того, на него составлены административные протоколы за выезд на встречную полосу, отказ остановиться и управление автомобилем в состоянии опьянения.