В центре Кишинева беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки

Очевидцы сообщили журналистам, что БПЛА упал около 1:00 по местному времени (совпадает с московским). Взрыва не последовало, никто не пострадал.
Прибывшие на место полицейские в качестве меры предосторожности провели эвакуацию жителей дома, но после изъятия БПЛА на экспертизу гражданам разрешили вернуться в квартиры. Данных о месте производства и запуска дрона пока нет.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше