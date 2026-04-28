В центре Кишинева беспилотник упал на крышу жилой многоэтажки

В ночь на 28 апреля в центре Кишинева был обнаружен беспилотник. Дрон упал на крышу многоэтажного жилого дома, сообщает Radio Moldova.

Источник: Вадим Денисов/ТАСС

Очевидцы сообщили журналистам, что БПЛА упал около 1:00 по местному времени (совпадает с московским). Взрыва не последовало, никто не пострадал.

Прибывшие на место полицейские в качестве меры предосторожности провели эвакуацию жителей дома, но после изъятия БПЛА на экспертизу гражданам разрешили вернуться в квартиры. Данных о месте производства и запуска дрона пока нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше