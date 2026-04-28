Россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

В Мьянме освободили гражданку России, которую удерживали в мошенническом кол-центре. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в российской дипмиссии в Янгоне.
Отмечается, что операция по ее освобождению была проведена совместно с представителями МВД России и местными правоохранительными органами. По данным дипломатов, женщина приехала в Янгон в начале апреля в поисках работы, однако позже ее вывезли в приграничный район Мьявади.
Там ей предложили работать в мошенническом кол-центре, от чего она отказалась и обратилась за помощью, после чего была организована операция по ее спасению, передает Telegram-канал посольства.
В стране продолжают бороться с незаконными организациями. В октябре 2025 года стало известно, что из рабства в Мьянме и Камбодже во время масштабных обысков спасли около 3,5 тысячи человек.