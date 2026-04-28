ФСБ на Камчатке пресекла попытку вербовки 12-летнего школьника через чаты игр

Подросток перевёл деньги за так называемые читы для компьютерной игры. После операции с ним связались через мессенджер Telegram. В переписке ему сообщили, что якобы отправленные средства были использованы для поддержки украинских военных, после чего началось давление и угрозы обращения в правоохранительные органы.