Полицейские нашли 25 кустов конопли в квартире у москвича

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у москвича и нашли в его квартире в Коммунарке 25 кустов конопли. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Задержали по месту жительства в районе Коммунарка 38-летнего жителя Москвы. При обследовании его квартиры полицейские обнаружили и изъяли 25 кустов растений, — рассказали на сайте ведомства.

Мужчина выращивал каннабис самостоятельно. В его отношении возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

Ранее другой москвич необычным образом попался полиции с наркотиками. Мужчина затопил квартиру соседки, после чего женщина вызвала правоохранителей. Силовики заглянули в квартиру москвича и увидели там оборудованный парник с коноплей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.