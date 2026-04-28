На предпраздничный график перейдут поликлиники и больницы Волгограда и области

Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режим работы на майские праздники. Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, в период с 30 апреля по 4 мая, с 8 мая по 12 мая поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать жителей каждый день с 8−00 до 15−00, а в районах области — с 8−00 до 12−00. В часы работы медучреждений будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также отделения для оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями.