В Вологодской области более 42 тысяч человек остались без света из-за снегопада

По данным гидрометеорологов, выпало от 85 до 155% месячной нормы осадков. Снежный покров достиг 27 см в Чарозеро (Кирилловский округ), 25 см в Устюжне, 14 см в Бабаево, 12 см в Белозерске и 6 см в Вытегре. Бригады энергетиков оперативно приступили к восстановительным работам. По докладу замгубернатора Е. М. Мазановой и представителей электросетевых организаций, устранение аварий идёт в усиленном режиме.