ДТП на красный — телеведущая попала в аварию и опоздала на съемки

Ведущая программы «Квартирный вопрос» на НТВ Виктория Панина попала в ДТП в Москве, передает The Voice.

Авария произошла 27 апреля. По словам телеведущей, водитель другого автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ее машину.

Панина заявила, что не нарушала правила и начала движение на разрешающий сигнал. В результате столкновения она получила ушибы и испытала сильный стресс.

После ДТП движение оказалось затруднено, в том числе были перекрыты трамвайные пути. Телеведущая отметила, что столкнулась с недовольством со стороны водителей общественного транспорта и пассажиров.

Оформление аварии заняло значительное время. По ее словам, ожидание сотрудников ДПС продолжалось около шести часов, еще час ушел на оформление документов.

Из-за происшествия Панина опоздала на съемки. В течение ожидания она продолжала готовиться к работе и изучала материалы.

При этом, как отмечается, конфликтной ситуации с водителем не возникло — он проявил внимание и помог с едой.

В итоге телеведущая добралась до съемочной площадки, несмотря на произошедшее.

