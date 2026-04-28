ДТП на красный — телеведущая попала в аварию и опоздала на съемки

Ведущая программы «Квартирный вопрос» на НТВ Виктория Панина попала в ДТП в Москве, передает The Voice.
Авария произошла 27 апреля. По словам телеведущей, водитель другого автомобиля проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ее машину.
Панина заявила, что не нарушала правила и начала движение на разрешающий сигнал. В результате столкновения она получила ушибы и испытала сильный стресс.
После ДТП движение оказалось затруднено, в том числе были перекрыты трамвайные пути. Телеведущая отметила, что столкнулась с недовольством со стороны водителей общественного транспорта и пассажиров.
Оформление аварии заняло значительное время. По ее словам, ожидание сотрудников ДПС продолжалось около шести часов, еще час ушел на оформление документов.
Из-за происшествия Панина опоздала на съемки. В течение ожидания она продолжала готовиться к работе и изучала материалы.
При этом, как отмечается, конфликтной ситуации с водителем не возникло — он проявил внимание и помог с едой.
В итоге телеведущая добралась до съемочной площадки, несмотря на произошедшее.
Читайте также: Бессонница измучила Газманова — певец пожаловался на тяжёлое состояние.