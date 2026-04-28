Арестована жительница Ижевска, напавшая на арзамасскую пенсионерку

Полиция заключила под стражу подозреваемую в нападении на жительницу Арзамасского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Известно, что 41-летняя жительница Ижевска проникла в дом 65-летней сельчанки под предлогом «снятия порчи». Злоумышленница убедила пенсионерку в необходимости «окропления» всей имеющейся в доме наличности, после чего пожилая женщина достала из шкафа черный полимерный пакет с двумя миллионами рублей. Воспользовавшись моментом, незваная гостья толкнула хозяйку дома и скрылась со всеми деньгами.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.
