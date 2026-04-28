В Ачинске мать и дочь фиктивно регистрировали у себя иностранцев

В Ачинске мать и дочь фиктивно регистрировали у себя иностранных граждан. За что и стали фигурантками уголовного дела. Им грозит до 5 лет лишения свободы, рассказали в краевой прокуратуре.
Одна из женщин зарабатывала, сдавая жилье в аренду. И в 2025 году получила предложение от иностранца: оформить его и еще несколько человек в своей квартире. Уверил: жить никто не будет, значит, никаких неудобств. За это она еще получит денежную компенсацию. Женщина согласилась. За несколько месяцев она отнесла в МФЦ шесть пакетов документов на регистрацию граждан из Средней Азии.
Чуть позднее ее схему повторила и мать, которая работает на градообразующем предприятии Ачинска. Тоже посчитала, что ее действия всего лишь формальность и никому за это ничего не будет. Но однажды к ним пришел участковый с проверкой. Сейчас обе раскаиваются, помогают следствию. Прокурор утвердил им обвинение в фиктивной постановке на учёт иностранных гражданин по месту пребывания в Российской Федерации.