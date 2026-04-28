Прокуратура начала проверку после отключения электричества в Подмосковье

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту массового отключения электричества в округах Подмосковья на фоне погодных условий. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— В ходе проверки особое внимание поручено обратить на своевременность и полноту мер, принятых органами местного самоуправления по устранению аварийных ситуаций, включая обеспечение населения питьевой водой, продуктами питания, предметами первой необходимости, а также по расчистке дорог, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, прокуроры проверят наличие передвижных источников питания, а также оценят, как проходит расчистка лесосек и просек вдоль линий электропередачи. В дальнейшем сотрудники ведомства примут меры реагирования.
27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о временном отключении электричества в нескольких округах Подмосковья. Он подчеркнул, что последствия непогоды больше всего коснулись Раменского, Домодедова, Дмитровского и Чехова.
К вечеру 27 апреля энергетики восстановили электроснабжение более 70 процентов пострадавших районов Подмосковья.