Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье число пострадавших от непогоды выросло до семи человек

В Московской области из-за последствий снегопада и падения деревьев число пострадавших увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: Life.ru

Среди пострадавших — трое детей. Власти подчёркивают, что случаев смертельного исхода не зафиксировано. Причиной травм стали поваленные деревья, которых в регионе насчитали более 1,3 тысячи после сильного снегопада и ветра.

Погодные условия в Московском регионе остаются нестабильными. Температура днём ожидается в пределах от 0 до +5 градусов, ночью возможны заморозки до −2. До вечера 28 апреля действует жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

Ранее в центре Москвы зафиксирован инцидент с падением дерева, в результате которого серьёзно пострадала женщина. 52-летнюю москвичку придавило упавшее дерево. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы на место происшествия.

