В Воронеже автобус № 80 сбил подростка на «зебре»

По предварительным данным полиции, 17-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автобус, двигавшийся в сторону улицы Грамши. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случительного.
Всего же за минувшие сутки в Воронежской области произошло 110 аварий. Из них в областном центре — 74, на федеральных трассах — 9, в районах области — 27. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.