В Воронеже автобус № 80 сбил подростка на «зебре»

47-летний водитель наехал на 17-летнего парня на нерегулируем пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в Ленинском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около 16:50 у дома № 132/2 по улице Чапаева 47-летний водитель автобуса «НЕФАЗ» (маршрут № 80) сбил подростка на «зебре». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 28 апреля.

По предварительным данным полиции, 17-летний парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автобус, двигавшийся в сторону улицы Грамши. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Сейчас сотрудники МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случительного.

Всего же за минувшие сутки в Воронежской области произошло 110 аварий. Из них в областном центре — 74, на федеральных трассах — 9, в районах области — 27. В 6 ДТП травмы различной степени тяжести получили 8 человек.

