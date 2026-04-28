В Красноярске возбудили дело на 19-летнего парня за оскорбление верующих

Он снял все на видео и опубликовал в соцсетях.

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело на 19-летнего парня за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.

По версии следствия, в марте 2026 года парень заснял свои противоправные действия на видео, после чего выложил ролик в открытый доступ.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Молодой человек доставлен в следственный отдел для проведения необходимых процессуальных действий.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 148 УК РФ «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые с целью оскорбить религиозные чувства верующих».

Ранее мы сообщали, что ещё один участник «банды Малиновского» получил срок за драку и хулиганство.