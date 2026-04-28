Осквернивший икону житель Красноярска попал под уголовное дело

В Красноярске завели уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске завели уголовное дело на 19-летнего местного жителя, который осквернил икону с одним из православных святых и кинул ее на пол автомобиля. В краевом Следственном комитете сообщили, что все свои действия молодой «блогер» снимал на телефон, а после выложил ролик в сети.

Позже его видео опубликовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своих социальных сетях.

«Искатель хайпа из Красноярска записал на видео какую-то дичь с плохими словами про святого Георгия Победоносца и православных людей», — пишет общественница.

Горожанин уже извинился за свой поступок и пообещал больше так не делать, однако этого оказалось мало — следователи завели дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Расследование продолжается.

