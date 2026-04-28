Осквернивший икону житель Красноярска попал под уголовное дело

В Красноярске завели уголовное дело на 19-летнего местного жителя, который осквернил икону с одним из православных святых и кинул ее на пол автомобиля. В краевом Следственном комитете сообщили, что все свои действия молодой «блогер» снимал на телефон, а после выложил ролик в сети.