Священник учил любить жену — его взяли за несколько браков

Во Флориде задержан 62-летний пастор, автор книги о семейных отношениях. Его обвиняют в заключении нескольких браков одновременно. Он был взят под стражу по ордеру, выданному в другом штате, сообщает New York Post.
Задержание прошло в округе Самтер. Основанием стал ордер из штата Джорджия, где фигуранта подозревают в двоежёнстве. Сейчас он находится в изоляторе без права на освобождение под залог и ожидает этапирования.
По данным следствия, мужчина вступил в новый брак, оставаясь юридически связанным предыдущим. Сообщение о возможном нарушении поступило в полицию, после чего проверка записей о браке подтвердила наличие действующего союза на момент новой церемонии.
Поводом для подозрений стали публикации в социальных сетях, где он объявил о новой женитьбе. Некоторые пользователи указали на несоответствие, заявив, что он уже состоял в браке.
Фигурант ведёт религиозную деятельность в крупном пенсионном сообществе и ранее выпустил книгу о принципах семейной жизни, основанную на религиозных установках.
Детали предыдущих браков, а также точное число предполагаемых супруг официально не раскрываются.
