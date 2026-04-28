СК завел на жителя Красноярска дело за надругательство над иконой

В Красноярске сотрудники ФСБ, полиции и Следственного комитета провели проверку в связи с появлением в интернете видеозаписи, зафиксировавшей ругательства в адрес христианских святынь.
Кадры с бранью и оскорбительными действиями опубликованы в одной из социальных сетей. На этом видео молодой человек в салоне авто, нецензурно выражаясь, пренебрежительно бросает на пол бумажную икону.
Оперативники МВД и ФСБ установили личность фигуранта, нашли его и доставили в следственный отдел, сообщили в региональном главке полиции.
Сотрудники СК возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих и неуважении к обществу, проинформировали в ведомстве.