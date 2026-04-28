В Подмосковье пенсионерка передала трем курьерам мошенников 70 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали трех участников похищения 70 миллионов рублей у 68-летней жительницы Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, мошенническая схема началась с сообщения в домовом чате мессенджера о необходимости проверки счетчиков. После потерпевшей позвонил лжесотрудник Казначейства, который убедил ее, что все накопления свыше 100 тысяч рублей подлежат обязательному государственному декларированию.
Поверив аферистам, пенсионерка обналичила все свои сбережения и тремя частями передала их курьерам. Первые 5 миллионов забрала приехавшая к ее дому женщина, а затем остальную сумму унесли двое других посыльных. Только отдав в общей сложности 70 миллионов рублей, жительница Мытищ осознала обман и обратилась в полицию.
Правоохранители задержали курьеров, которыми оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 62 до 65 лет. На допросе подозреваемые заявили, что злоумышленники якобы убедили их собирать деньги у граждан под предлогом аннулирования оформленных на их имена кредитов. Всю полученную наличность задержанные передали своим кураторам.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд назначил фигурантам меру пресечения в виде запрета определенных действий, полиция продолжает расследование.